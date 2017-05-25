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Общество
В Москве расширят сеть пополнения социальных карт для студентов

В Москве расширят сеть пополнения социальных карт для студентов

15:18  25 Мая 2017
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В Москве расширят сеть пополнения социальных карт для студентов

Москва, 25 мая. Власти Москвы расширили сеть пополнения социальных карт для студентов и школьников, сообщает «Мосгортранс». В настоящее время воспользоваться данной услугой можно более чем в 5 тыс. точках Москвы.

«В настоящее время учащиеся средних и высших образовательных учреждений столицы могут пополнить социальную карту во всех киосках и автоматах по продаже билетов ГУП «Мосгортранс», а также с помощью платежных терминалов партнерских сетей», — говорится в сообщении.

Как передает «Вечерняя Москва», количество точек пополнения карты в Москве возросло в пять раз.

Геннадий Плющев
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