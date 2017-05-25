Трамп забеспокоился, что Brexit может лишить американцев рабочих мест

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Брюссель, 25 мая. В ходе встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе американский президент Дональд Трамп заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза беспокоит его, поскольку он опасается сокращения количества рабочих мест в США.

«Трамп выразил обеспокоенность тем, что рабочие места в США будут потеряны вследствие Brexit», — сообщает агентство Reuters.

Встреча президента США с руководителями Евросовета и Еврокомиссии прошла сегодня утром. Позже Трамп отправился на проходящий сегодня в столице Бельгии саммит Североатлантического альянса.