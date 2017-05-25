Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп забеспокоился, что Brexit может лишить американцев рабочих мест

Трамп забеспокоился, что Brexit может лишить американцев рабочих мест

15:19  25 Мая 2017
45

Трамп забеспокоился, что Brexit может лишить американцев рабочих мест

Брюссель, 25 мая. В ходе встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе американский президент Дональд Трамп заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза беспокоит его, поскольку он опасается сокращения количества рабочих мест в США.

«Трамп выразил обеспокоенность тем, что рабочие места в США будут потеряны вследствие Brexit», — сообщает агентство Reuters.

Встреча президента США с руководителями Евросовета и Еврокомиссии прошла сегодня утром. Позже Трамп отправился на проходящий сегодня в столице Бельгии саммит Североатлантического альянса.

#трамп #юнкер #туск
Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть