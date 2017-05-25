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Новороссия
Донбасс: российский гумконвой МЧС возвращается из ДНР и ЛНР 

Донбасс: российский гумконвой МЧС возвращается из ДНР и ЛНР 

15:50  25 Мая 2017
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Донбасс: российский гумконвой МЧС возвращается из ДНР и ЛНР 

Донбасс, 25 мая. Завершилась разгрузка машин, прибывших в республики Донбасса из России. Колонна автомобилей МЧС РФ привезла в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь и теперь отправляется в обратный путь.

Этот гумконвой стал 65-ым по счету за почти три года. Первые грузовики с помощью прибыли в августе 2014 года. За это время жителям республик доставлено более 68 тысяч тонн груза. Это и продукты питания, и наборы для самых маленьких детей, а также медикаменты и книги.

Сегодня утром машины привезли в общей сложности около 400 тонн. Несколько часов ушло на то, чтобы заполнить склады Луганска и Донецка. Как сообщают журналисты с места событий, российские спасатели уже выехали по направлению к дому.

Алексей Громов
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