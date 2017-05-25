Украинский Нацбанк снизил учетную ставку до 12,5%

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Киев, 25 мая. Нацбанк Украины решил снизить учетную ставку с 13% до 12,5%, сообщил исполняющий обязанности главы регулятора Яков Смолий.

На Украине Нацбанк понизил процентную ставку для предоставления кредитов коммерческим банкам. Об этом сообщил представитель регулятора Яков Смолий. «Правление приняло решение снизить учетную ставку до 12,5% с 26 мая 2017 года», — сказал спикер. Отметим, что тенденция по снижению учетной ставки наметилась еще в марте, составив 14%, в апреле банк понизил ставку до 13%. Напомним, что ранее президент Петр Порошенко обозначил сроки назначения нового главы Нацбанка, пообещав представить кандидатуру до конца июля.