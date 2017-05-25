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Сирия, 25 мая. Армия САР установила контроль над обширными горными областями и поселением Ас-Савана на западе провинции Хомс. Боевики ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** заняли ключевые опорные пункты в Даръа. САА зачистила от ИГ** еще несколько поселений на востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреливает ИГ из танковых орудий к югу от Дамаска; заняла поселения Харбет Хазраф, Аль-Бояджуз, Каср Аль-Бояджуз, Аль-Фарайя к северо-западу от Масканы на востоке Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над горными районами Аль-Басира, Джебель Алабед, Джебель ан-Насрани, Бир Хан Аленаби и населенным пунктом Ас-Савана на западе провинции Хомс в результате наступления армии САР; обстреляло из минометов улицу Аль-Вади в Дейр эз-Зоре, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): совместно с ССА активизировали атаки на позиции САА в городе Даръа, захватив 34 здания в районе Аль-Маншия.

Курды: ведут бои с ИГИЛ у ферм Аль-Асадия к северу от Ракки, обе стороны несут потери ранеными и убитыми.

Международная коалиция: в результате серии боевых вылетов в районе городов Ракка и Аль-Маядин, а также поселка Дибси Афнан к западу от Ат-Табки убила в сумме 17 гражданских лиц.

Армия Ирака: уничтожила ключевой пункт управления ИГ и обезвредила несколько СВУ террористов на северо-востоке иракской провинции Дияла.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) нанесла несколько ударов по опорным пунктам «Исламского государства»* на окраине районе Ат-Тадамун в южных окрестностях Дамаска из танковых орудий, передает сирийское информагентство Damascus Now. Сведения о потерях в рядах террористов ИГ пока формируются.

Напомним, на юге столицы располагаются не только отряды ИГИЛ, но и группировки сирийской вооруженной оппозиции. При этом боевики ведут регулярные обстрелы позиций друг друга и прямые боестолкновения, в результате чего нередко погибают местные жители. Ранее правительство САР вело переговоры с оппозиционными формированиями об эвакуации в Идлиб, однако процесс был сорван из-за непрекращающихся столкновений между исламистами.

Провинция Алеппо

Части правительственной армии САР, действующие в восточной части провинции, за последние часы еще несколько приблизились к оккупированному ИГИЛ городу Маскана, главному форпосту террористов в регионе. Под контроль сирийских военнослужащих перешли поселения Харбет Хазраф, Аль-Бояджуз, Каср Аль-Бояджуз, Аль-Фарайя и ряд ферм к западу от дороги, соединяющей Алеппо и Ракку, сообщил на своей странице в Twitter журналист Yusha Yuseef (@MIG29_). Накануне вечером стало известно, что отряды «Исламского государства» без боя сдали несколько деревень в этом районе. Напомним, главенствующая роль в освободительной операции на этом направлении отведена бойцам спецназа «Тигры».

Ранее сообщалось, что боевики уже начали покидать свои позиции в Маскане. Военные эксперты предполагают, что террористы не смогут оказать серьезного сопротивления, и город будет взят с минимальными потерями. Правительственные подразделения рассчитывают обступить Маскану с трех сторон, чтобы вынудить отряды ИГ добровольно выйти из населенного пункта по единственно возможному пути.

Провинция Хомс

Сирийская армия при поддержке отрядов Национальных сил обороны (NDF)****** достигла значительных успехов на юго-западе провинции Хомс. Правительственные подразделения провели атаки сразу на нескольких фронтах и после встретились у населенного пункта Хунейфис, взяв под контроль значительную часть магистрали, связывающей Пальмиру и Дамаск, передает источник в сети Twitter (@MIG29_).

Двигавшиеся вдоль шоссе со стороны древнего города части армии САР освободили населенный пункт Ас-Савана. Занявшие накануне район Аль-Барда подразделения САА продолжили наступать на этом направлении. Им удалось взять под свой контроль горные области Аль-Басира, Джебель Алабед, Джебель ан-Насрани и Бир Хан Аленаби, сообщил Twitter-канал (@SyriaWar2). Таким образом, правительственные войска близки к тому, чтобы полностью разблокировать трассу Пальмира – Дамаск.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации новостного портала Al Manar News, в результате последнего боевого вылета самолетов ВВС международной коалиции на востоке провинции Дейр эз-Зор погибли не меньше 11 жителей города Аль-Маядин, еще десятки человек были ранены, в том числе женщины и дети. Страны коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, активизировали бомбардировки позиций ИГИЛ с воздуха в этой части республики в преддверии готовящегося наступления отрядов боевиков-оппозиционеров из Сирийской свободной армии (ССА). Оппозиционные силы рассчитывают при поддержке США и стран Европы занять богатый ресурсами регион до того, как со стороны Пальмиры в наступление на позиции ИГ выдвинуться войска правительственной армии САР.

Местный источник DeirEzzor24 сообщает о том, что в мирных районах административного центра провинции вновь были зафиксированы взрывы крупнокалиберных мин, выпущенных террористами «Исламского государства». На этот раз под обстрелами оказалась улица Аль-Вади. По данным медиа-центра, есть погибшие и раненые, однако точные сведения о количестве мирных жертв еще выясняются.

Провинция Даръа

Боевики исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам», сформировавшейся в начале этого года вокруг террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», и «свободной армии» начали новую волну атак на позиции правительственных войск в городе Даръа. Подразделения САА сдерживают натиск исламистов, которые имеют численное преимущество, из последних сил. По данным Al Masdar News, за последние сутки радикалам удалось отбить 34 здания в районе Аль-Маншия. В результате под контролем антиправительственных формирований теперь находится почти половина территории города. Бои за Даръа продолжаются. ВВС Сирии значительно активизировали действия, нанося удары по местам скопления террористов.

При этом, важно отметить, юг республики входит в одну из четырех зон деэскалации, принятых в Астане 4-го мая в ходе переговоров. Таким образом, вооруженная оппозиция близка к тому, чтобы окончательно сорвать перемирие на этом направлении.

Провинция Ракка

Отряды Демократической армии Сирии (SDF)**** продолжают сужать окружение вокруг Ракки. Самые ожесточенные бои, как передает Al Manar News, в данный момент разворачиваются в северных предместьях города — в районе ферм Аль-Асадия. При этом и курдские силы, и отряды «Исламского государства» несут серьезные потери в численном составе. Накануне курдам удалось добиться определенного успеха: бойцы SDF зачистили от ИГИЛ ряд населенных пунктов в восточных и северо-западных окрестностях столицы провинции.

Самолеты западной коалиции, которая командует операцией курдов «Гнев Евфрата», тем временем ведет бомбардировки военных объектов террористической организации. Однако в очередной раз под ударами оказываются не только боевики, но и мирные жители. В ходе налетов ВВС коалиции в Ракке — в районе Аль-Дарайя — и населенном пункте Дибси Афнан к западу от города Ат-Табка в общей сложности погибли шесть гражданских лиц, также передает портал Al Manar News.

Ирак

Иракские войска развивают наступление на укрепрайоны «Исламского государства» на севере одной из центральных провинций — Диялы. По информации агентства SANA News, в результате нескольких спецопераций правительственными военнослужащими был ликвидирован один из ключевых командных пунктов боевиков на северо-востоке региона. Кроме того, ими были обезврежены четыре взрывных устройства, заложенных террористами. Группировка по-прежнему сохраняет сильное влияние в ряде северных и центральных районах Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории сирии (показать инфографику)