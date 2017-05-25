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Происшествия
Годовалый малыш угодил в больницу Петербурга после падения с кровати

Годовалый малыш угодил в больницу Петербурга после падения с кровати

15:21  25 Мая 2017
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Годовалый малыш угодил в больницу Петербурга после падения с кровати

Санкт-Петербург, 25 мая. В Санкт-Петербурге госпитализировали годовалого ребенка с травмой головы, которую он получил при падении с кровати.

Сначала родители надеялись, что ребенок получил незначительную травму, однако через полтора часа они все же вызвали «неотложку». Прибывшие медики увезли малыша в детскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

Случившемся заинтересовались правоохранители, которые организовали проверку. Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», семья считается благополучной.

Добавим, ранее в Ижевске стена сгоревшего гаража обрушилась на девятилетнего мальчика. Его госпитализировали в больницу, где ребенок и скончался.

Алексей Громов
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