ФАН: Завершение штурма Мосула затягивается, террористы ИГ не сдают позиций

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Завершающий этап освобождения Мосула от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ*) затягивается: иракская армия не успеет взять город до наступления священного месяца Рамадан.

По информации корреспондентов ФАН, в настоящий момент в Мосуле установилась относительная тишина: представители ВС Ирака и шиитского ополчения «Хашд-аш-Шааби» пытаются провести переговоры с террористами «Исламского государства»*, отряды которых продолжают удерживать четыре квартала на западном берегу реки Тигр. Очередная попытка наступления правительственных сил в Мосуле не принесла результатов: отряды шиитского ополчения были отброшены террористами, сумевшими перейти в контратаку.

На текущий момент, как отмечают источники ФАН, переговоры с командованием боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) зашли в тупик: судя по всему, террористы не планируют сдавать кварталы Мосула без боя. В связи с этим, прогнозы иракских средств массовой информации и пресс-центра ВС Ирака о том, что Мосул будет полностью зачищен к началу священного месяца Рамадан, могут быть сильно преувеличены.

Между тем, остается проблема нахождения в подконтрольных ИГ кварталах мирных жителей Мосула. Сегодня, как сообщают СМИ, террористы устроили массовую казнь мирных жителей на северо-западе Мосула: 13 человек были приговорены к расстрелу за то, что они пытались бежать с подконтрольных боевикам территорий. Правительство Ирака пытается наладить вывода и эвакуации мирного населения из центральных районов Мосула. Однако жители очень сильно рискуют получить вместо желанного освобождения новые пытки и мучения: на днях стало известно о массовых пытках мирных жителей Мосула, которые, согласно данным Der Spiegel, проводят иракские солдаты.

Но и оставаться в Мосуле мирному жителю сейчас крайне опасно: помимо того, что его могут использовать террористы ИГ в качестве живого щита – он может стать также и жертвой авиаударов международной коалиции во главе с США. Так, на днях, по сообщениям иракской полиции, по меньшей мере 13 человек погибли в результате авиаудара «неустановленного» самолета в западной части Мосула.

Корреспонденты ФАН, находящиеся в Ираке, направляются для освещения завершающего этапа штурма Мосула - следите за эксклюзивными материалами ФАН.

* Организация запрещена на территории РФ.