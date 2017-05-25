Nissan отзывает в РФ 42 тысячи автомобилей Almera

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Москва, 25 мая. Российское подразделение японской компании Nissan отзывает в России более 40 тысяч автомобилей Almera, сообщает пресс-служба Росстандарта. Под отзыв попали автомобили, произведенные с ноября 2012 по июнь 2015 года.

Причиной отзыва стал дефект, выявленный во время сборки автомобиля. Заднее стекло машины могло быть установлено без применения грунтового слоя. Из-за отсутствия этого слоя стекло может отсоединиться от кузова, в результате чего возможно увеличение шума в салоне и вероятно возникновение течи воды.

Все владельцы неисправных Nissan Almera получат уведомление об отзыве автомобилей. Кроме того, все автовладельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли их машина под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем, представленным на сайте Росстандарта.

Все указанные автомобили будут бесплатно отремонтированы. Отметим, что автомобили Nissan Almera производятся на заводах «АвтоВАЗа» в Тольятти.