Посттравматическое расстройство: Лондон отгораживается «железным занавесом» от помощи США и России

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Правоохранительные органы Великобритании прекратили обмен данными о ходе расследования теракта в Манчестере с коллегами из США. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Решение о временной блокировке обмена данными о ходе расследования, как сообщает служба новостей BBC, связано с утечкой информации, которая была обнародована ведущими американскими СМИ. Телеканал отмечает, что речь идет о фотографиях деталей взрывного устройства и личной информации об исполнителе теракта.

Глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что полиция «четко обозначила, что хочет контролировать поток информации для гарантии целостности всего процесса расследования». Несмотря на то, что британскую полицию возмутило поведение американцев, в ближайшее время контакты между следствием по обе стороны Атлантики должны быть восстановлены.

Как ранее сообщала «Лента.ру», премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена высказать президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу свое возмущение тем, что данные по расследованию теракта были опубликованы газетой The New York Times всего через 24 часа после взрыва.

Великобритания отказалась от сотрудничества не только с Америкой, но и от помощи России в расследовании взрыва в комплексе «Манчестер-Арена». Ранее председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров сообщил журналистам, что несмотря на то, что Великобритания отказалась сотрудничать с Москвой по линии спецслужб, российская сторона готова предоставить Лондону информацию для расследования взрыва.

Кроме того, по мнению экс-главы ФСБ Николая Ковалева, Лондон совершает ошибку, закрывая двусторонние антитеррористические каналы связи между странами.

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991-1993 гг Сергей Станкевич считает, что с городским террористическим подпольем армия бороться не может, и Великобритании необходимо понять эту простую истину.

«Такое подполье могут уничтожить лишь действия спецслужб, которые координируют свои усилия на международном уровне. Тот же террорист Салман Абеди, который устроил взрыв в Манчестере, успел повоевать в Ливии, пройти обучение в Сирии, он ездил по всей Европе, прилетев в Манчестер из немецкого Дюссельдорфа. И до сих пор не ясно, чем он занимался в Германии. Такая географическая активность террориста, которая почему-то выясняется только сейчас, хотя он был в досье подозреваемых давно, — это лишняя демонстрация того, что или спецслужбы неэффективны в своей деятельности, или они фатально запаздывают в своих действиях, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — В данном случае британским спецслужбам предстоит серьезный разбор полетов, и общественность уже предъявляет им свои претензии. Не случайно сегодня в Брюсселе на саммите НАТО будет принято очень запоздалое решение по созданию специального разведывательного центра альянса для отслеживания террористической активности и координации антитеррористической деятельности по линии спецслужб».

Эмоциональная реакция Терезы Мэй на утечку информации, как считает собеседник ФАН, вполне оправдана.

«У нее есть все основания выразить протест и Трампу, и ФБР, и американской прессе. Трамп, конечно, не виноват, но у него есть достаточные основания прекратить поток утечек, которые стали в последнее время фактически американским национальным видом спорта. Я надеюсь, что Мэй восстановит взаимодействие между британскими и российскими спецслужбами, которое было прервано необдуманно, — выражает надежду Сергей Станкевич. — Это единственная возможность предотвратить волны террора в наших городах. У нас просто нет другого выбора».

На самом деле, возникает ощущение, что в последнее время Великобритания пытается отстраниться от мировой общественности и укрыться под своеобразным «железным занавесом» — об этом как раз говорит желание британцев выйти из Евросоюза.

«Великобритания сейчас в значительной мере дезорганизована происходящим разводом с ЕС. Brexit стал тяжелым ударом по всем административным структурам, по торговле, по финансам и бюджету. Кроме того, это удар по политической системе. Страна сейчас находится в центре достаточно сложной избирательной кампании. К этому в довесок добавился и теракт в Манчестере. Ожидать каких-то организованных и вменяемых действий пока не приходится. Должен пройти шок от многократного кризиса, — констатирует эксперт. — После избирательной кампании, исход которой вполне предсказуем — скорее всего, консерваторы получат существенное преобладание в парламенте, — одной из первых задач нового правительства станет организация противодействия террористическим атакам. Одним словам, того, что происходит с Великобританией — посттравматическое расстройство — как результат временной дезорганизации, связанный с многосторонним кризисом всей британской системы, как государственной, так и политической».

Напомним, что взрыв в комплексе «Манчестер-Арена» произошел во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, в том числе и дети, ранения получили 64 человека. Боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) заявили, что берут на себя ответственность за совершение террористического акта в Манчестере, добавив, что это была месть за обстрелы коалиции в Сирии и Ираке. Американские СМИ сообщили, что исполнитель теракта Салман Абеди имеет отношение к «Аль-Каиде» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

На данный момент по всей стране усиливаются меры безопасности и выставляют охрану возле важных объектов и дипломатических представительств других стран. Как сообщала газета «Известия», посольство России в Лондоне неделю будут охранять военные, что позволит разгрузить полицию и направить силы правоохранительных органов на расследование дела о теракте.

* Организация запрещена на территории РФ.