Хомс: около 155 сложили оружие на севере провинции

Хомс: около 155 боевиков сложили оружие на севере провинции
Хомс, 25 мая. Не менее 155 боевиков решили сдаться правительственным войскам Сирии.
Командование Вооруженных сил Сирии сообщает, что не менее 155 боевиков в населенных пунктах аль-Растан, Хула и Талбисех согласились сложить оружие и сдаться правительственным войскам. Боевики относились к отрядам вооруженной сирийской оппозиции.
Отмечается, что сдавшиеся попадают под программу амнистии. Бывшие боевики, после урегулирования их статуса, смогут вернуться к мирной жизни или получат право защищать Сирию от террористов в составе правительственных войск.
Ранее агентство URA.ru сообщило, что в сирийской провинции Хомс была создана зона деэскалации.