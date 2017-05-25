Хомс: около 155 сложили оружие на севере провинции

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Хомс, 25 мая. Не менее 155 боевиков решили сдаться правительственным войскам Сирии.

Командование Вооруженных сил Сирии сообщает, что не менее 155 боевиков в населенных пунктах аль-Растан, Хула и Талбисех согласились сложить оружие и сдаться правительственным войскам. Боевики относились к отрядам вооруженной сирийской оппозиции.

Отмечается, что сдавшиеся попадают под программу амнистии. Бывшие боевики, после урегулирования их статуса, смогут вернуться к мирной жизни или получат право защищать Сирию от террористов в составе правительственных войск.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что в сирийской провинции Хомс была создана зона деэскалации.