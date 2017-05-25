Фанаты «Металлурга» просят Путина вернуть новокузнецкий клуб в КХЛ

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Новокузнецк, 25 мая. Болельщики хоккейного клуба «Металлург», который в следующем сезоне не выступит в Континентальной хоккейной лиге, создали петицию с целью привлечь внимание к проблеме всех неравнодушных.

Петиция на имя главы российского государства Владимира Путина была опубликована в минувшую среду и на этот момент собрала порядка тысячи подписей. Авторы петиции обращают внимание на то, что многие выдающиеся хоккеисты начинали свою спортивную карьеру именно в новокузнецком «Металлурге», сообщает АиФ.

Отмечается, что первая петиция в поддержку «Кузни» была создана на минувшей неделе и собрала практически 3,5 тыс. подписей. Фанаты напоминают о том, что многим юным спортсменам негде будет играть.

«При отсутствии в регионе команды КХЛ перестанет работать вертикаль «школа — МХЛ — КХЛ», молодые игроки будут уезжать из города, а дети не пойдут заниматься этим видом спорта, потому что не увидят перспектив и возможностей играть на высшем уровне», — следует из текста петиции.

Напомним, ранее стало известно, что Совет директоров Лиги решил исключить новокузнецкий «Металлург» из состава КХЛ.