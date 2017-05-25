Отвалившиеся колеса скорой помощи нокаутировали школьницу в Саратове

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Саратов, 25 мая. Утром в четверг ученица старших классов в пригороде города Энгельс Саратовской области получила травмы в результате ДТП с участием скорой помощи — у транспортного средства саратовских медиков внезапно отвалились задние колеса и ударили школьницу. Инцидент произошел ранним утром.

«У движущегося автомобиля отвалились задние колеса и задели стоявшую на тротуаре 16-летнюю школьницу. Она получила травмы и была госпитализирована в одну из клиник города», — сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в 7.25 утра, когда карета скорой помощи возвращалась на подстанцию. В региональном управлении Минздрава отметили, что во внезапно лишившейся колес колес машине не было пациентов, а водитель и врач в ДТП не пострадали. Состояние школьницы оценивается как удовлетворительное.