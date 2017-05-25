Русский можно выучить только в России: соцсети отреагировали на остроумный ответ Захаровой Керри

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Москва, 25 мая. Социальные сети отреагировали на остроумный ответ пресс-секретаря министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой на заявление бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Керри.

Ранее Керри порекомендовал молодым американцам учить русский язык. Захарова же считает, что администрации предыдущего президента США Барака Обамы нужно было ознакомиться с творчеством Владимира Маяковского.

«Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык. Но не посоветовал изучать русскую классику. Я быстрее Захаровой», — отметил один из пользователей.

«Если бы Обама был на месте, было еще круче», — считают комментаторы.