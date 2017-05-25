МВД ЛНР объявило награду за информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе

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Луганск, 25 мая. Министерство внутренних дел Луганской народной республики готово покупать достоверные сведения о действиях украинских силовиков и их преступлениях в Донбассе.

По словам главы МВД республики Игоря Корнета, это общемировая и очень действенная практика. Он назвал это взаимовыгодным сотрудничеством и призвал жителей населенных пунктов, которые находятся под контролем Киева, сообщать об известных им фактах нарушений со стороны ВСУ.

Для этого в министерстве работает горячая линия, запущенная месяц назад. За это время операторы приняли порядка тысячи звонков.

Один из них был от военнослужащего 8-го полка сил специальных операций главного управления разведки Минобороны Украины. Он в обмен на денежное вознаграждение передал республиканской полиции списки личного состава части, в которой проходит службу.