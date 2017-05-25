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Общество
Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд рублей в пользу экс-супруги

Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд рублей в пользу экс-супруги

15:28  25 Мая 2017
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Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд рублей в пользу экс-супруги

Москва, 25 мая. Суд отклонил иск экс-супруги главы «Норильского никеля» Владимира Потанина Натальи о взыскании с предпринимателя 215 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат Потаниной Павел Коновалов. 

Как пояснил представитель истицы РИА Новости, суд объяснил свое решение тем, что пропущен срок исковой давности. Процесс проходил в закрытом режиме. 

В иске Потанина требовала разделить 15249 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМ Инвест», а также взыскать с бывшего супруга 215 288 852 916,37 рубля в счет причитающейся ей доли в общем имуществе. 

Ранее суд разделил между супругами совместное имущество — недвижимость и банковские счета. Однако тяжба еще не закончена: 14 июня начнется досудебная подготовка по иску Потаниной о взыскании 850 млрд рублей в качестве компенсации за акции трех иностранных компаний.

#потанин
Владимир Багров
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