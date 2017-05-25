Собянин рассказал, какие московские парки будут благоустроены в 2017 году
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Москва, 25 мая. Власти Москвы планируют в текущем году благоустроить ряд городских парков. Об этом в четверг заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Работы будут проводиться в десяти зонах отдыха. В частности, речь идет о парках Жулебинский, Братиславский, Митино, усадьба «Михалково», 850-летия Москвы, Ходынском поле, Ростокинском акведуке, 50-летия Октября и зоне отдыха «Левобережье», пишет «Вечерняя Москва».
Напомним, что в апреле в Москве стартовали работы по благоустройству Садового кольца в рамках программы «Моя улица».
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