Донбасс: украинские силовики вновь обстреляли ДНР из «Градов»

В Избранное

Скопировать

Донецк, 25 мая. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили более 500 боеприпасов по прифронтовым районам Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Мы отмечаем, что во время последних переговоров контактной группы в Минске территория ДНР вновь подверглась массированным артиллерийским обстрелам ВСУ, в результате чего пострадали мирные жители, а также повреждена инфраструктура», — сообщил Басурин.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Горловки и Донецка, а также Ясиноватая и Докучаевск. Кроме того, было зафиксировано применение реактивных систем залпового огня «Град» в районе поселка Красный Партизан. Однако реактивные снаряды, выпущенные украинскими артиллеристами, разорвались в «серой зоне», не долетев до населенного пункта.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил обеспокоенность в связи с резким увеличением жертв среди мирного населения в Донбассе. По его словам, за минувший год число жертв среди гражданского населения в Донбассе выросло более чем в два раза, передает телеканал «360».