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Полиция Манчестера задержала журналиста за чтение книги об ИГ

Полиция Манчестера задержала журналиста за чтение книги об ИГ

14:39  25 Мая 2017
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Полиция Манчестера задержала журналиста за чтение книги об ИГ

Манчестер, 25 мая. Британская полиция задержала бразильского журналиста Диогу Берситу в аэропорту Манчестера за чтение книги о группировке ИГ*, пишет Independent.

Внештатный корреспондент Folha de Sao Paulo Диогу Берситу находился в Манчестере для освещения событий теракта, произошедшего на днях на стадионе. По его словам, сотрудники контртеррористической службы задержали его на непродолжительный срок за чтение книги зарубежного автора об ИГ (группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ). По данным Independent, о читающем об экстремистах журналисте доложили в полицию анонимно. Работника СМИ допросили и предупредили, чтобы он не читал подобные книги в общественных местах.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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