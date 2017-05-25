Роботы освободили заложников на учениях ФСБ в Крыму
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Москва, 25 мая. Роботизированная техника применялась в ходе учений ФСБ по освобождению заложников в пансионате Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе отработки освобождения заложников из здания применялась огневая снайперская поддержка, десантирование с вертолетов без парашютов, а также спецтехника и альпинистское снаряжение.
«В целях огневого поражения противника и обеспечения безопасности сотрудников спецподразделения задействовалась бронированная техника и роботизированные комплексы», — заявили в ФСБ.
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