Роботы освободили заложников на учениях ФСБ в Крыму

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Москва, 25 мая. Роботизированная техника применялась в ходе учений ФСБ по освобождению заложников в пансионате Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе отработки освобождения заложников из здания применялась огневая снайперская поддержка, десантирование с вертолетов без парашютов, а также спецтехника и альпинистское снаряжение.