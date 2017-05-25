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Россия
Роботы освободили заложников на учениях ФСБ в Крыму

Роботы освободили заложников на учениях ФСБ в Крыму

15:28  25 Мая 2017
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Роботы освободили заложников на учениях ФСБ в Крыму

Москва, 25 мая. Роботизированная техника применялась в ходе учений ФСБ по освобождению заложников в пансионате Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе отработки освобождения заложников из здания применялась огневая снайперская поддержка, десантирование с вертолетов без парашютов, а также спецтехника и альпинистское снаряжение.

«В целях огневого поражения противника и обеспечения безопасности сотрудников спецподразделения задействовалась бронированная техника и роботизированные комплексы», — заявили в ФСБ.

#крым #фсб
Катерина Михайлиди
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