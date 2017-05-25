Милонов о президентских амбициях Савченко, и «тайном знании» Порошенко

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова занять пост президента Украины и начать налаживать контакт с республиками Донбасса. Также Савченко объяснила, почему считает преступником нынешнего главу Украины Петра Порошенко. Президентские амбиции Надежды Савченко прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Бывшая украинская военнослужащая, ранее осужденная в РФ за убийство российских журналистов и впоследствии помилованная президентом России, дала интервью польскому изданию Krytyka Polityczna, в котором озвучила свое намерение идти на выборы во главе собственной партии, готовность занять пост президента и условия, на которых она готова вернуться в ряды вооруженных сил Украины.

По словам Савченко, убежденность, что с руководством республик Донбасса не о чем разговаривать, поскольку их поддерживает Москва, украинцам вбивают в головы местные политики.

«Стоит ли разговаривать с врагом? Стоит, — отметила Савченко. — Это один из принципов военной дипломатии. Захарченко и Плотницкий — украинцы. Если мы будем называть жителей ДНР и ЛНР сепаратистами, террористами или коллаборационистами, мы лишь оттолкнем их от себя, но если мы скажем, что это наши люди, они к нам вернутся».

В своем интервью Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко преступником.

«Если президент ценит свои деньги выше жизни украинцев, выше государства и людей, которые оказали ему доверие и дали власть, — он преступник. Я не могу воспринимать это иначе», — отметила она, подчеркнув, что мыслит так, как мыслили люди на майдане.

Савченко вновь подтвердила свою готовность принять участие в президентской кампании на Украине, которая должна состояться через два года.

«Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах, — заявила она. Также бывшая военнослужащая ВСУ заявила, что готова участвовать и в парламентских выборах как лидер собственной партии, которая будет называться «Гражданская платформа Надежды Савченко».

«Почему все привязано к моему имени? Потому что больше у меня ничего нет. Это моя честь, и я ставлю ее на карту», — говорит она, объясняя, что разуверилась во всех остальных партиях, которые в настоящий момент делают политическую погоду на Украине.

По словам Надежды Савченко, ее партия «поможет демонтировать нездоровую политическую систему, которая была создана 25 лет назад», то есть после распада Советского Союза, когда бывшая Украинская ССР отправилась в самостоятельное плавание.

При этом, отметила депутат Рады, при создании своей партии она готова воспользоваться деньгами украинских олигархов.

«Этот проект получит поддержку олигархов и СМИ. Но только мы не станем следовать примеру других партий и говорить, что не берем у них денег. Лгать нельзя», — отметила она.

А когда на Украине наступит «светлое будущее», Савченко наивно обещает все бросить и вернуться в армию. «Я очень хочу летать, но я вернусь в армию только когда дела на Украине наладятся, а украинская армия станет боеспособной», — резюмировала она.

Между тем стало известно, что украинский минюст отказался регистрировать партию Надежды Савченко. По ее словам документы на регистрацию партии «Платформа Надежды Савченко» были поданы в срок, но ответа от минюста она так и не получила.

Президентские амбиции Надежды Савченко Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Савченко при всей своей неоднозначности, как только по-настоящему столкнулась с украинскими реалиями, не смогла просто сидеть и говорить другие вещи, чем те, которые она произносит сейчас, — отметил Виталий Милонов. — Вопрос в том, что и Порошенко прекрасно это понимает. Просто, в отличие от Порошенко, Савченко не находится в зависимости, она не является марионеткой. Она украинка, которая была в свое время увлечена идеей майдана. И она увидела, что идея реализуется неправильно. Она при этом не становится сторонником объединения, но просто она видит, что тот путь, который выбрал Порошенко, — он убийственен, прежде всего, для самих украинцев. Но мы прекрасно понимаем, что и сам Порошенко лучше кого бы то ни было на Украине понимает, что это путь зла. Но он является, в общем-то, марионеточным человеком. И он специально этот путь выбирает».

Однако, по мнению Виталия Милонова, у украинских избирателей нет ни малейшего шанса узнать, какой из Надежды Савченко получится президент — поскольку на Украине свободное волеизъявление граждан просто невозможно.

«Как может украинский народ решать, кто будет президентом на Украине, когда там тотальная цензура, запрещена деятельность всех партий, которые разрешены во всей Европе. Например, запрещена компартия Украины. Хотя украинские коммунисты и гроша ломаного не стоят, потому что они сбежали и предали свою страну, но, тем не менее, компартия разрешена везде, а на Украине она запрещена. И другие оппозиционные партии запрещены, а их члены сидят в тюрьме за свои убеждения. Поэтому ни о каком свободном выборе на Украине и речи быть не может. И говорить, кто станет президентом на Украине, мы можем лишь в контексте — кого какая-то определенная группа влияния поставит президентом. Кто окажется более сильным — европейская или американская группа влияния. И кто из олигархов договорится с той или иной группой. Поэтому слово «выборы» применительно к Украине вообще употребляться не может», — резюмировал Виталий Милонов.