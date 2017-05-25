Журнал Maxim назвал самую сексуальную девушку 2017 года

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Лос-Анджелес, 25 мая. Журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину 2017 года. Ей стала 20-летняя фотомодель Хейли Болдуин — дочь американского актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

В официальном Instagram журнала опубликовали новую обложку с соблазнительным фото Хейли Болдуин и комментарием девушки о том, что на самом деле она — неловкая и неуклюжая.

number 1. ????my @maximmag hot 100 cover shot by @gilles_bensimon thank you Maxim! If only people knew how clumsy and quirky I really am lol ???????? A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on May 23, 2017 at 7:49am PDT

Интернет-пользователи оценили внешность и фигуру новой «девушки года».

Отметим, что Хейли Болдуин работает в модельном бизнесе с 17 лет. В разное время в СМИ появлялась информация о ее романах с Джастином Бибером и Дрэйком. Однажды в соцсетях Болдуин даже пошутила о том, что беременна от другой американской модели Кайли Дженнер.