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Журнал Maxim назвал самую сексуальную девушку 2017 года

Журнал Maxim назвал самую сексуальную девушку 2017 года

14:39  25 Мая 2017
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Журнал Maxim назвал самую сексуальную девушку 2017 года

Лос-Анджелес, 25 мая. Журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину 2017 года. Ей стала 20-летняя фотомодель Хейли Болдуин — дочь американского актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

В официальном Instagram журнала опубликовали новую обложку с соблазнительным фото Хейли Болдуин и комментарием девушки о том, что на самом деле она — неловкая и неуклюжая.

Интернет-пользователи оценили внешность и фигуру новой «девушки года».

Журнал Maxim назвал самую сексуальную девушку 2017 года

Отметим, что Хейли Болдуин работает в модельном бизнесе с 17 лет. В разное время в СМИ появлялась информация о ее романах с Джастином Бибером и Дрэйком. Однажды в соцсетях Болдуин даже пошутила о том, что беременна от другой американской модели Кайли Дженнер.

#хейли болдуин
Алексей Громов
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