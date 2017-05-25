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Тверь, 25 мая. Участники международной встречи по безопасности заявили о потребности категорического пресечения попыток отдельных стран использовать террористов для вмешательства в дела независимых стран и организации «цветных революций». Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Как он отметил, в ходе встречи было одобрено, что «необходимо решительно пресекать попытки использования экстремистских группировок» для вмешательства во внутренние дела других стран.

Секретарь Совбеза уточнил, что речь идет об использовании террористических группировок «в качестве механизма для дестабилизации общественно-политической обстановки в других государствах» и формировании «цветных революций».

Патрушев также рассказал, что в ходе обсуждений участники отметили, что многие государства подвергаются внешнему воздействию, цель которого — разжигание религиозных конфликтов и настроений.