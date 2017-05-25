Патрушев прокомментировал заявления об «изоляции России»

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Тверь, 25 мая. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что любые попытки отказаться от сотрудничества с Россией в сфере международной безопасности, о которых время от времени заявляют западные политики, могут привести только к их самоизоляции. Так секретарь Совбеза ответил на вопросы журналистов о том, как расценивать заявления Запада об «изоляции» России.

«У меня складывается такое впечатление, что те, кто призывает не участвовать в обеспечении международной безопасности вместе с нами, и считают, что они нас изолируют, практически сами стремятся изолировать себя», — заявил Патрушев.

Ранее Патрушев назвал «цветные революции» традиционным инструментом западных политтехнологов, заявив, что в России уже накоплен опыт борьбы с провокациями, основанными на использовании протестных настроений, поэтому в РФ «цветная революция» перспектив не имеет.