Смертельные авиаудары в Ракке: на что готов пойти Запад ради энергоресурсов Сирии

В Избранное

Скопировать

В Сирии от действий международной коалиции, возглавляемой США, продолжают гибнуть мирные граждане. Красноречивый факт — трагедия в Ракке. При этом предвидеть благоприятный исход военной операции в этом регионе сейчас сложно, а говорить о доступе к энергоресурсам, на что могут рассчитывать США, поддерживающие отдельные вооружённые группировки, слишком рано. Такова точка зрения писателя, эксперта Российского совета по международным делам Арслана Хасавова, недавно вернувшегося из Сирии.

О гибели 16 мирных жителей в результате ракетно-бомбового авиаудара международной коалиции сообщило французское информационное агентство AFP. Отмечается, что силы коалиции нанесли авиаудары по одному из населенных пунктов вблизи города Ракка, который находится под контролем террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ). Это уже далеко не первый подобный случай. Ранее под ударами ВВС США погибли сотни гражданских лиц в Сирии и Ираке, более тысячи мирных жителей получили ранения.

«К сожалению, гибель мирных жителей в сирийском конфликте уже стала обыденной практикой. Авианалеты, удары, в том числе, по городским кварталам уже никого по большому счету не удивляют. И счет погибших за годы этого конфликта идет на сотни тысяч человек», — сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Арслан Хасавов.

Что же касается гибели 16 граждан в результате авианалета коалиции, то, конечно, отмечает эксперт, никакой ответственности за это, как и за гибель других гражданских лиц, никто нести не будет. По поводу же, собственно, военной операции в Ракке Арслан Хасавов особого оптимизма выражать не стал. Как отмечает Хасавов, Ракка для представителей различных террористических группировок является достаточно значимым городом, и сдавать его просто так они не намерены.

«Предвидеть конец этой операции и какой-то благоприятный для коалиции исход достаточно сейчас сложно, потому что мы знаем, с какими проблемами сталкивались коалиционные силы в Мосуле, еще одном оплоте террористических группировок. И вот именно бои в городской среде для войск, для авиации и так далее очень сложные, потому что террористы контролируют территорию, имеют подземные ходы и так далее. И авианалеты коалиции не всегда достигают своей цели», — сообщил эксперт.

Что же касается природных ресурсов, на которые может рассчитывать Запад, прилагающий немало усилий для того, чтобы как-то утвердиться в данном регионе, то здесь перспективы пока весьма туманные. По словам эксперта, главная проблема в такой ситуации, знакомая по ливийскому сценарию, это вопрос транспортировки и ее безопасности. Эксперт отмечает, что использовать какие-либо природные ресурсы, вывезти их из Сирии и как-то реализовать при том, что в Сирии действует законное правительство, не очень реально в настоящий момент. По его словам, это абсолютно небезопасный и непредсказуемый бизнес-план.

Возможно ли это сделать при помощи вооруженных группировок, контролируемых Западом — другой вопрос. Как подчеркивает Арслан Хасавов, есть косвенные доказательства того, что часть группировок контролируется Западом и снабжается оружием, но, естественно, на официальном уровне никто в этом признаваться не будет.

«И, естественно, сирийские власти и сирийская армия, которая хотя и сильно пострадала, но еще не истощена окончательно, будут пытаться возможности реализации таких сценариев прерывать. И тем более нельзя забывать о том, что в Сирии находятся и российские военнослужащие, российская авиация. И развития такого сценария сейчас ожидать достаточно сложно», - подытожил эксперт.

Стоит отметить, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации действуют в Сирии в несколько раз эффективнее, чем самолеты так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

* Организация запрещена на территории РФ.