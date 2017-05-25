Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ЛНР: СБУ похищает людей и использует их документы

ЛНР: СБУ похищает людей и использует их документы

14:31  25 Мая 2017
55

ЛНР: СБУ похищает людей и использует их документы

Луганск, 25 мая. Порядка 400 заявлений о пропаже людей поступило в МВД ЛНР. Их документы могла использовать служба безопасности Украины для проникновения на территорию республики и организации диверсий. Об этом журналистам рассказал глава министерства внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Корнет. 

«Система легендирования широко применяется спецслужбами Украины, но пошли они по «легкому» пути — похищают людей и используют их документы для проникновения на нашу территорию», — заявил он.

ЛНР: СБУ похищает людей и использует их документы

Он подчеркнул, что правоохранительные органы республики делают все возможное для пресечения подобных случаев. 

#корнет
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть