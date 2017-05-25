ЛНР: СБУ похищает людей и использует их документы

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Луганск, 25 мая. Порядка 400 заявлений о пропаже людей поступило в МВД ЛНР. Их документы могла использовать служба безопасности Украины для проникновения на территорию республики и организации диверсий. Об этом журналистам рассказал глава министерства внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Корнет.

«Система легендирования широко применяется спецслужбами Украины, но пошли они по «легкому» пути — похищают людей и используют их документы для проникновения на нашу территорию», — заявил он.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы республики делают все возможное для пресечения подобных случаев.