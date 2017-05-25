Россельхознадзор обнаружил в белорусском молоке лекарства от сифилиса

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Москва, 25 мая. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о выявлении в белорусском молоке антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.

«У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические антибиотики применяют, потому быстро», — рассказал Данкверт.

Об обнаружении этих веществ в молочной продукции белорусских предпринимателей глава ведомства сообщил в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики Россельхознадзора, пишет RNS.

Следы антибиотиков в молочной продукции ветеринарные инспекторы находили в молочной продукции и ранее. Так, с 19 мая из-за повторного обнаружения следов антибиотиков были временно ограничены поставки сухого молока, сыра и масла с ряда предприятий.

