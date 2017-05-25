Ракка: курды освободили от ИГ три поселения на востоке провинции

В Избранное

Скопировать

Ракка, 25 мая. Курдские отряды «Сирийских демократических сил» после длительной осады выбили «Исламское государство»* из области Хамрат.

Военные источники в Сирии сообщили, что отряды курдского ополчения завершили осаду трех населенных пунктов на востоке провинции Ракка. После трех дней боестолкновений члены террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оставили населенные пункты Хамрат-эн-Насер, Хамрат-Джамаса и Хамрат-Балясим.

Отмечается, что от джихадистов были зачищены и окрестности поселений. Наступательную операцию ведут курдские подразделения и ополчение местных арабских племен. На северо-западе провинции «Сирийские демократические силы» готовятся освободить от игиловцев плотину «Аль-Баас».

* Организация запрещена на территории РФ.