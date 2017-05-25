Роструд: Количество обращений на биржу труда в 2017 году сократилось на 10%

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Москва, 25 мая. Россияне стали на 10% реже обращаться на биржу труда, об этом свидетельствует результаты первого квартала 2017 года, представленные Федеральной службой занятости.

Уменьшение числа обращений на биржу труда среди россиян говорит не в пользу сокращения безработицы, а о том, что люди предпочитают трудоустраиваться самостоятельно. Известно, что в первом квартале текущего года в службу занятости обратились 890 тыс. человек, в прошлом году эта цифра составила 990 тыс. В Роструде указали, что больше половины обращавшихся россиян (60%) являются представителями рабочих специальностей. Только 22% выпускников вузов встали на учет в первые три месяца года, пишет RT.