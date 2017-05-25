Врачи оценивают состояние 23 пострадавших при теракте в Манчестере как критическое

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Лондон, 25 мая. Не менее 23 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Манчестере. Об этом в четверг сообщила Национальная служба здравоохранения Англии.

По словам представителей ведомства,всего медицинскую помощь получили 116 человек, 75 из которых были госпитализированы.

Напомним, что теракт произошел 22 мая во время концерта на стадионе «Манчестер-Арена». Террористом-смертником оказался местный житель Салман Абеди, семья которого переехала из Ливии в Великобританию под предлогом спасения от режима Муаммара Каддафи. В результате взрыва бомбы погибли 22 человека, 12 из которых были детьми.