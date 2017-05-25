Курильщикам и скейтерам закроют дорогу на пешеходные улицы Москвы

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Москва, 25 мая. В Москве разрабатывается свод правил для пешеходных улиц. Уже сейчас любой муниципальный округ столицы может установить знаки с призывами ограничить курение в пешеходных зонах, как это сделали в МО Арбат. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Инна Святенко.

В муниципальном округе появились знаки, призывающие отказаться от курения в пешеходных зонах, где гуляют люди. Запрет не является законодательным. Опыт Арбата могут перенять и другие муниципальные округа, считают в Мосгордуме.

«Это была инициатива Арбата — призвать не курить в пешеходной зоне, чтобы люди, которые прогуливаются, не дышали табаком. Законодательно уже все места определены и зафиксированы, а это просто призыв. Вполне возможно поставить такие знаки с призывом отказаться от курения», — сообщила РИАМО депутат Инна Святенко.

Кроме того, на пешеходных улицах могут запретить передвигаться на скейтбордах. Отдельное внимание будет уделено кафе, расположенным на этих улицах: заведения могут обязать выключать музыку после 23.00.