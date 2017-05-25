Трамп и лидеры Евросоюза договорились активизировать борьбу с ИГИЛ
Брюссель, 25 мая. Президент США Долнальд Трамп и лидеры Европейского союза в ходе встречи в столице Бельгии договорились активизировать борьбу с экстремистской группировкой «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России).
По словам источника в Евросоюзе, по вопросу борьбы с терроризмом было достигнуто соглашение об активизации борьбы с экстремистами ИГ*. Отмечается также, что глава Белого дома одобрил санкционную позицию Европы касательно Северной Кореи.
«Обсуждалось, как продолжить работу, беря во внимание уже имеющееся хорошее сотрудничество», — добавил источник.
Напомним, американский лидер сегодня встретился в Брюсселе с председателями Европейского совета и Европейской комиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.
* Организация запрещена на территории РФ.