Ракету-носитель запустили с частного космодрома в Новой Зеландии

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Веллингтон, 25 мая. Частная компания Rocket Lab провела запуск ракеты Electron со стартовой площадки в Новой Зеландии. Как отмечается в Twitter компании, носителю не удалось вывести полезную нагрузку на расчетную орбиту.

Глава Rocket Lab Питер Бэк заявил, что разработчики заняты выяснением причины технической ошибки.

«Тот факт, что мы смогли добраться до космоса в ходе первого же теста, ставит нас в невероятно сильное положение», — добавил он.

Старт ракеты прошел в 07.20 по московскому времени с полуострова Махия, который расположен на северо-востоке Новой Зеландии. Запись запуска ракеты опубликована в Сети.

Отметим, что сверхлегкий носитель Electron предназначен для доставки на орбиту небольших спутников. Среди особенностей ракеты двигатель, который создан на трехмерном принтере. Строительство носителя завершили только в прошлом году.