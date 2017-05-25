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Эксперт уверен в конкурентоспособности мессенджера TamTam

Эксперт уверен в конкурентоспособности мессенджера TamTam

14:21  25 Мая 2017
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Эксперт уверен в конкурентоспособности мессенджера TamTam

Москва, 25 мая. Разработанный Mail.Ru Group мессенджер TamTam может составить серьезную конкуренцию таким популярным приложениям как Viber и WhatsApp. Так считает аналитик агентства Telecom Daily Илья Шатилин.

«У «Одноклассников», на базе которых разработан мессенджер, большая возрастная аудитория. Если TamTam будет развиваться в этой среде, то сможет стать популярным», — цитирует слова специалиста RT.

Эксперт уверен в конкурентоспособности мессенджера TamTam

Ранее стало известно о том, что в мессенджер TamTam интегрирована база из 290 миллионов пользователей, зарегистрированных в соцсети «Одноклассники».

#mail.ru #tamtam
Алексей Громов
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