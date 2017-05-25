Дальняя авиация ВКС РФ уничтожит условного противника в Таджикистане

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Екатеринбург, 25 мая. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в масштабных антитеррористических учениях, которые пройдут на территории Таджикистана. Как рассказал командующий войсками Центрального военного округа Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий, в общей сложности в учениях «Душанбе-Антитеррор» будут принимать участие около 30 самолетов и вертолетов ВКС РФ.

«По замыслу учения, Дальняя авиация нанесет удар по резервам условного противника с практическим бомбометанием на полигоне «Харб-майдон», — рассказал командующий военным округом.

В антитеррористических учениях принимают участие около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники, а также подразделения специального назначения и силы ВДВ. Часть самолетов и вертолетов уже переброшены на таджикский аэродром «Айни» с южно-уральской авиабазы «Шагол».