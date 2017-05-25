Архиепископ Алеппо считает, что Трамп не делает ничего для блага народа Сирии

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Алеппо, 25 мая. Архиепископ Алеппо Йозеф Тоби сообщил, что народ Сирии не чувствует никаких позитивных эффектов от действий президента США.

На настоящий момент, отметил священнослужитель, действия американцев идут сирийцам только во вред. Примером тому может послужить ракетный удар, нанесенный военнослужащими США по сирийской авиабазе в начале апреля. В этом случае, ни о каком благе речи быть не может.

Архиепископ Йозеф Тоби выразил надежду, что встреча президента США с Папой Римским Франциском изменит отношение Дональда Трампа к сирийскому народу и послужит делу мира.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что Папа Римский провел получасовую встречу с Дональдом Трампом.