В Донбасс с автоматом: кто гонит в отставку главу СБУ

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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в случае своей отставки «возьмет автомат» и отправится в зону так называемой антитеррористической операции на территории Донбасса. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о мотивах заявления главы СБУ.

По словам Грицака, если президент Украины Петр Порошенко подаст представление о его отставке, Верховная рада проголосует за, он «с удовольствием» возьмет свой автомат и поедет «туда, откуда приехал — из зоны АТО».

Напомним, еще в январе текущего года Василий Грицак рекомендовал народным депутатам Верховной рады, которые заблокировали участок железной дороги на линии соприкосновения на подконтрольной украинской армии территории, пойти служить в боевые подразделения правительственных войск в Донбассе, если уж им так хочется «повоевать».

«Пусть едет: там и останется. Вместе с автоматом. Понятное дело, что директор СБУ пытается сохранить хорошую мину при плохой игре и, возможно, отсрочить подобными заявлениями свой уход с должности. Только вряд ли это ему поможет. Другое дело, что с февраля 2014 года, с момента государственного переворота на Украине, директора СБУ меняются как перчатки, но при этом проводят одну и ту же политическую линию, начатую еще в свое время Валентином Наливайченко. Линию на подавление противников нынешней либерально-националистической украинской власти, линию на грубейшие нарушения законности в расправах с оппонентами, линию на смычку СБУ с крайне правыми буржуазно-националистическими формированиями, линию на реабилитацию бандеровщины, то есть военных преступников, украинских пособников гитлеровцев. Кто бы не пришел на пост руководителя СБУ, при сохранении политического курса режима Порошенко — Парубия ничего в методах и целеполагании СБУ не изменится», — пояснил ФАН политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Возможно, заметил эксперт, у Грицака имеются определенные политические амбиции. А возможно, глава СБУ брал не по чину и не делился ни с Порошенко, ни с его ближайшим окружением, ни с Парубием. Вся политика на Украине коммерционализирована от и до — потому возможно и сочетание двух этих мотивов.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко, беседуя с ФАН, заметил: Грицак, как оказалось, не лишен пафоса. Рассказы о том, что в случае отставки он вернется туда, откуда приехал (из зоны «АТО»), наверное, окажут впечатление на тех, у кого плохо с памятью. В АТО он был не рядовым бойцом, а руководил так называемым Антитеррористическим центром все при той же СБУ. В то же время с трудом верится, что человек, руководивший личной охраной Порошенко четыре года до событий на Майдане, будет сослан непосредственно «в окопы». Данное изречение Грицака явно рискует составить конкуренцию Арсению Яценюку с его нетленным «Якщо куля в лоб, то куля в лоб» («Если пуля в лоб, то пуля в лоб»).