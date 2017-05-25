В Донбасс с автоматом: кто гонит в отставку главу СБУ
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в случае своей отставки «возьмет автомат» и отправится в зону так называемой антитеррористической операции на территории Донбасса. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о мотивах заявления главы СБУ.
По словам Грицака, если президент Украины Петр Порошенко подаст представление о его отставке, Верховная рада проголосует за, он «с удовольствием» возьмет свой автомат и поедет «туда, откуда приехал — из зоны АТО».
Напомним, еще в январе текущего года Василий Грицак рекомендовал народным депутатам Верховной рады, которые заблокировали участок железной дороги на линии соприкосновения на подконтрольной украинской армии территории, пойти служить в боевые подразделения правительственных войск в Донбассе, если уж им так хочется «повоевать».
«Пусть едет: там и останется. Вместе с автоматом. Понятное дело, что директор СБУ пытается сохранить хорошую мину при плохой игре и, возможно, отсрочить подобными заявлениями свой уход с должности. Только вряд ли это ему поможет. Другое дело, что с февраля 2014 года, с момента государственного переворота на Украине, директора СБУ меняются как перчатки, но при этом проводят одну и ту же политическую линию, начатую еще в свое время Валентином Наливайченко. Линию на подавление противников нынешней либерально-националистической украинской власти, линию на грубейшие нарушения законности в расправах с оппонентами, линию на смычку СБУ с крайне правыми буржуазно-националистическими формированиями, линию на реабилитацию бандеровщины, то есть военных преступников, украинских пособников гитлеровцев. Кто бы не пришел на пост руководителя СБУ, при сохранении политического курса режима Порошенко — Парубия ничего в методах и целеполагании СБУ не изменится», — пояснил ФАН политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Возможно, заметил эксперт, у Грицака имеются определенные политические амбиции. А возможно, глава СБУ брал не по чину и не делился ни с Порошенко, ни с его ближайшим окружением, ни с Парубием. Вся политика на Украине коммерционализирована от и до — потому возможно и сочетание двух этих мотивов.
Эксперт Института стран СНГ Артем Журко, беседуя с ФАН, заметил: Грицак, как оказалось, не лишен пафоса. Рассказы о том, что в случае отставки он вернется туда, откуда приехал (из зоны «АТО»), наверное, окажут впечатление на тех, у кого плохо с памятью. В АТО он был не рядовым бойцом, а руководил так называемым Антитеррористическим центром все при той же СБУ. В то же время с трудом верится, что человек, руководивший личной охраной Порошенко четыре года до событий на Майдане, будет сослан непосредственно «в окопы». Данное изречение Грицака явно рискует составить конкуренцию Арсению Яценюку с его нетленным «Якщо куля в лоб, то куля в лоб» («Если пуля в лоб, то пуля в лоб»).
«Впрочем, Грицака можно понять и даже пожалеть. «Рука Москвы» стала очень удобным объяснением практически любому происходящему на Украине ЧП, с которым сталкивается СБУ. Задерживаются чиновники за связь с Москвой, некие «агенты Кремля» со скрытыми лицами постоянно дают показания на сводках СБУ. Грицак заявляет о том, что он очень устал на своей должности. Работать в такой обстановке, где заранее известен виновный, конечно же, скучно. Ну как тут не устать в таком однообразии? Репутация СБУ, на мой взгляд, всегда была чересчур мифологизирована. Все, что хорошо умели всегда делать СБУшники, — это проводить выставки, посвященные Голодомору, копаться в архивах по теме бандеровщины. Правда, за последние годы еще научились мучить в тюрьмах людей за инакомыслие и наблюдать за деятельностью своих граждан в соцсетях. Хотя, даже в соцсетях, исходя из полного запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников», СБУшники, по сути, расписались в своей полной беспомощности. Даже размещая мои данные на «Миротворце», умудрились поставить не тот пол, чужую фотографию и адрес, где я не живу уже более 10 лет. Это, в общем-то, говорит об их осведомленности. Поэтому руководить такой организацией таким персонажам как Грицак в принципе не составляет труда», — резюмировал Артем Журко.