Задержанные в Москве террористы планировали примкнуть к ИГ в Сирии — ФСБ

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Москва, 25 мая. Задержанные в Москве террористы, планировали после теракта в столице примкнуть к ИГ* в Сирии, сообщает ЦОС ФСБ России.

В российской столице задержаны четверо террористов, которые готовили атаки на транспортные объекты Москвы. По данным ФСБ, террористы планировали после совершения диверсий выехать в Сирию, чтобы примкнуть к ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

* Организация запрещена на территории РФ.