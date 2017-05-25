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Происшествия
Самодельную бомбу с поражающими элементами нашли у террористов ИГ в Москве

Самодельную бомбу с поражающими элементами нашли у террористов ИГ в Москве

15:09  25 Мая 2017
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Самодельную бомбу с поражающими элементами нашли у террористов ИГ в Москве

Москва, 25 мая. Готовое самодельное взрывное устройство было обнаружено у террористов ИГ*, которых сотрудники ФСБ задержали в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что у террористов была целая лаборатория по производству взрывчатых веществ. Обнаруженное самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами и готово к применению. 

Кроме того, были обнаружены «автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности». 

Напомним, в столице задержали четверых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ*, ДАИШ). Задержанные — россияне и граждане государств Центральной Азии. Они готовили теракты на транспорте и собирались уехать в Сирию. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #москва #фсб
Владимир Багров
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