Самодельную бомбу с поражающими элементами нашли у террористов ИГ в Москве
Москва, 25 мая. Готовое самодельное взрывное устройство было обнаружено у террористов ИГ*, которых сотрудники ФСБ задержали в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Уточняется, что у террористов была целая лаборатория по производству взрывчатых веществ. Обнаруженное самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами и готово к применению.
Кроме того, были обнаружены «автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности».
Напомним, в столице задержали четверых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ*, ДАИШ). Задержанные — россияне и граждане государств Центральной Азии. Они готовили теракты на транспорте и собирались уехать в Сирию.
* Организация запрещена на территории РФ.