Мужчину, на пару с приятелем истязавшего и насиловавшего женщину, задержали в Москве

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Москва, 25 мая. Двое мужчин несколько дней назад избили и изнасиловали жительницу Москвы. Один из злоумышленников задержан.

Вечером 23 мая задержанный вместе с другим мужчиной, личность которого пока не установлена, около жилого дома по улице Константинова напал на ранее незнакомую женщину. Мужчины совершили с жертвой «насильственные половые акты и иные действия сексуального характера», сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на ГУ СК РФ по Москве.

В настоящий момент с задержанным работают следователи, решается вопрос о заключении его под стражу. Вместе с этим, продолжаются поиски второго злоумышленника.