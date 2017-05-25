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Происшествия
Мужчину, на пару с приятелем истязавшего и насиловавшего женщину, задержали в Москве

Мужчину, на пару с приятелем истязавшего и насиловавшего женщину, задержали в Москве

14:05  25 Мая 2017
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Мужчину, на пару с приятелем истязавшего и насиловавшего женщину, задержали в Москве

Москва, 25 мая. Двое мужчин несколько дней назад избили и изнасиловали жительницу Москвы. Один из злоумышленников задержан. 

Вечером 23 мая задержанный вместе с другим мужчиной, личность которого пока не установлена, около жилого дома по улице Константинова напал на ранее незнакомую женщину. Мужчины совершили с жертвой «насильственные половые акты и иные действия сексуального характера», сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на ГУ СК РФ по Москве. 

В настоящий момент с задержанным работают следователи, решается вопрос о заключении его под стражу. Вместе с этим, продолжаются поиски второго злоумышленника. 

#москва
Владимир Багров
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