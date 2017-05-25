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Общество
ФСБ задержала четырех боевиков ИГ, готовивших теракты на транспорте Москвы

ФСБ задержала четырех боевиков ИГ, готовивших теракты на транспорте Москвы

13:55  25 Мая 2017
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ФСБ задержала четырех боевиков ИГ, готовивших теракты на транспорте Москвы

Москва, 25 мая. ФСБ РФ сообщила о задержании в Москве четырех человек, готовивших теракты с применением самодельных взрывных устройств на объектах столичного транспорта. 

Как говорится в сообщении ЦОС ФСБ, сотрудники службы безопасности сегодня задержали четырех членов террористической группы, состоящей из россиян и уроженцев стран Центрально-Азиатского региона. Предварительно установлено, что они готовили теракты с использованием СВУ на объектах транспортной инфраструктуры Москвы. 

Уточняется, что террористическая группа входила в состав запрещенной в РФ организации «Исламское государство»*, ее действиями руководили с территории Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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