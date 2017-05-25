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Новороссия
ЛНР: украинские силовики перебросили «Грады» и танки под Луганск

ЛНР: украинские силовики перебросили «Грады» и танки под Луганск

14:12  25 Мая 2017
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ЛНР: украинские силовики перебросили «Грады» и танки под Луганск

Луганск, 25 мая. Украинские силовики наращивают ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе, перебрасывая реактивные системы залпового огня, а также крупнокалиберную артиллерию. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«На территории локомотивного депо в Станице Луганской украинские силовики разместили шесть танков, две БМП, а также девять РСЗО «Град». Вся техника находится под тентами, доступ к ней ограничен», — сообщил Марочко.

Кроме того, разведка ЛНР обнаружила новые позиции ВСУ в районе села Малиновое, где украинские силовики разместили 15 танков, четыре РЗСО «Град», а также 15 БМП-2 и шесть гаубиц калибра 152 мм.

#всу #донбасс #лнр
Алексей Громов
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