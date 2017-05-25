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Экономика
ОПЕК продлила соглашение о сокращении нефтедобычи на девять месяцев

ОПЕК продлила соглашение о сокращении нефтедобычи на девять месяцев

13:51  25 Мая 2017
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ОПЕК продлила соглашение о сокращении нефтедобычи на девять месяцев
Вена, 25 мая. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продлила соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев. Целью продления сделки участники картеля назвали устойчивое восстановление нефтяных котировок.

«ОПЕК согласилась продлить сокращение добычи нефти еще на девять месяцев после июня», — сообщил один из делегатов встречи, слова которого приводит Bloomberg.

Сегодня в ОПЕК также назвали оптимальную для организации стоимость барреля нефть. По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, таковой является уровень цен в 55-60 долларов за бочку черного золота.
 

Ярослава Замысловатова
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