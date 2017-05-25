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Общество
Путин передал в дар московскому храму Воскресения Христова икону XIX века

Путин передал в дар московскому храму Воскресения Христова икону XIX века

18:00  25 Мая 2017  /обновлено: 18:00  25 Мая 2017
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Путин передал в дар московскому Храму Воскресения Христова икону 19 века

Москва, 25 мая. Российский президент передал в дар храму Воскресения Христова и Новомучеников в Москве икону Иоанна Предтечи, написанную в 19 веке.

Сегодня в российской столице состоялась церемония освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников, по окончанию которой  глава государства передал в дар церковному сооружению икону Ионанна Предтечи. Вместе с президентом храм посетил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Путин осмотрел нижний храм собора, посвященный Иоанну Предтече, а также купель для крещения, находящуюся здесь. Напомним, что решение о возведении храма Воскресения Христова было принято в 2011 году, сами работы стартовали тремя годами позднее.

Ирина Селезнева
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