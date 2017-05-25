Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Боевой гопак признан национальным видом спорта на Украине

Боевой гопак признан национальным видом спорта на Украине

15:59  25 Мая 2017
106

Боевой гопак признан национальным видом спорта на Украине

Киев, 25 мая. Украина внесла боевой гопак в разряд национального вида спорта. Такое решение принято депутатами Верховной рады, которые утвердили поправки в закон «О физической культуре и спорте». При этом парламентарии имеют амбициозные планы.

«Много видов спорта, которые сейчас олимпийские, когда-то были национальными видами спорта того или иного государства. Украина имеет свои традиционные национальные виды спорта, которые, кроме спорта, дают и украинский национальный дух», — заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Точные сведения о возникновении боевого гопака доподлинно неизвестны. Принято считать, что он уходит корнями в XVI век. По некоторым данным, его элементы использовали казаки в Запорожской Сечи.

 

#парубий
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть