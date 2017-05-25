Боевой гопак признан национальным видом спорта на Украине

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Киев, 25 мая. Украина внесла боевой гопак в разряд национального вида спорта. Такое решение принято депутатами Верховной рады, которые утвердили поправки в закон «О физической культуре и спорте». При этом парламентарии имеют амбициозные планы.

«Много видов спорта, которые сейчас олимпийские, когда-то были национальными видами спорта того или иного государства. Украина имеет свои традиционные национальные виды спорта, которые, кроме спорта, дают и украинский национальный дух», — заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Точные сведения о возникновении боевого гопака доподлинно неизвестны. Принято считать, что он уходит корнями в XVI век. По некоторым данным, его элементы использовали казаки в Запорожской Сечи.