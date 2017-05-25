Пресс-служба Евгения Миронова прокомментировала публикацию СМИ о «реакции Путина»

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Пресс-секретарь народного артиста России, художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подробностях его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным во время вручения государственных наград в Кремле.

Напомним, накануне появилась информация, что, получая из рук президента орден за заслуги перед Отечеством IV степени, Евгений Миронов передал главе государства письмо в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Ранее СК сообщил, что дома у Серебренникова и в возглавляемом им театре «Гоголь центр» прошли обыски в связи с возбужденным уголовным делом о хищении бюджетных 200 миллионов рублей. Серебренников был вызван на допрос в СК, после которого режиссера отпустили в статусе свидетеля с обязательством явки. Также в СМИ появилась позже опровергнутая информация, что якобы в ходе обыска дома у Серебренникова были изъяты наркотики.

За Серебренникова заступились деятели российского искусства. Предположительно, письмо с подписями деятелей искусства и передал президенту России Евгений Миронов.

Позже в газете «Коммерсант» появилась статья спецкора издания Андрей Колесникова о том, как проходил прием в Кремле. В частности, в этой статье говорилось, что якобы уже после вручения наград Миронов подошел к Путину, и между ними состоялся такой диалог:

«Вы знали? Знали об этом?» [Об обыске у Серебренникова]. «Да, — подтвердил президент.— Вчера узнал». «Зачем? Ну, зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» «Да дураки»,— неожиданно сказал Владимир Путин».

Позже Евгений Миронов прокомментировал СМИ свой разговор с Владимиром Путиным.

«При получении высокой награды, которую вручил мне сегодня в Кремле президент, я успел передать ему письмо в поддержку Кирилла Серебренникова, — цитирует слова Миронова РИА Новости. — Это письмо с просьбой, чтобы президент внимательно отнесся к этому делу, чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер, которые, как нам кажется, были произведены в адрес уважаемого художника и уважаемого театра».

А вот, что ответила Федеральному агентству новостей на просьбу о комментарии по поводу публикации «Коммерсанта» пресс-секретарь Театра наций Юлия Гирба: «Вчера Евгений Витальевич сформулировал свой комментарий, мы его отправили в несколько агентств, это все опубликовано. Что касается публикации Андрея Колесникова, который воспроизводит якобы имевший место разговор, то это все вопросы к Андрею Колесникову».