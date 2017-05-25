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Общество
Куриные котлеты «Макнаггетс» оказались смертельно опасными

Куриные котлеты «Макнаггетс» оказались смертельно опасными

14:00  25 Мая 2017
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Куриные котлеты «Макнаггетс» оказались смертельно опасными

Москва, 25 мая. Специалисты Россельхознадзора выявили в куриных котлетах «Макнаггетс», производимых компанией Cargill и поставляемых в работающие в России рестораны McDonald's недопустимое содержание антибиотиков. Небезопасные вещества были выявлены в ходе проверки предприятия ООО «Каргилл», работающего в Тульской области.

Нарушения были выявлены у нескольких предприятий — так, в партии куриного мяса весом в 6 тонн от ООО «Белгородские гранулированные корма» оказалось высокое содержание птичьего антибиотика фурозолидона, который способен нанести серьезный ущерб печени человека при употреблении такого мяса в пищу. А в продукции АО «Ярославский бройлер» были выявлены сальмонеллы.

Куриные котлеты «Макнаггетс» оказались смертельно опасными

«Препарат фурозолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан», — подчеркивает Россельхознадзор.

Недобросовестные производители куриного мяса были оштрафованы, более 18 тонн продукции отправлено на утилизацию.

Валентин Меликов
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