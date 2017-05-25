Вечный бан для Telegram: Роскомнадзор назвал главное условие блокировки мессенджера

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Москва, 25 мая. Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал главное условие для возможной блокировки мессенджера Telegram в России.

Как выяснилось, вечный бан может постигнуть Telegram, если администрация мессенджера не предоставит ведомству идентификаторы для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«Это зависит от одного фактора: в ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram предоставит те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации», — сказал Жаров в кулуарах ЦИПР-2017.

При этом он не назвал крайние сроки выполнения этих требований, подчеркнув, однако, что ведомство контактирует с администрацией Telegram.

