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Общество
Вечный бан для Telegram: Роскомнадзор назвал главное условие блокировки мессенджера

Вечный бан для Telegram: Роскомнадзор назвал главное условие блокировки мессенджера

17:04  25 Мая 2017
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Вечный бан для Telegram: Роскомнадзор назвал главное условие блокировки мессенджера
Москва, 25 мая. Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал главное условие для возможной блокировки мессенджера Telegram в России.

Как выяснилось, вечный бан может постигнуть Telegram, если администрация мессенджера не предоставит ведомству идентификаторы для внесения в реестр организаторов распространения информации.  

«Это зависит от одного фактора: в ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram предоставит те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации», — сказал Жаров в кулуарах ЦИПР-2017.

При этом он не назвал крайние сроки выполнения этих требований, подчеркнув, однако, что ведомство контактирует с администрацией Telegram.
 

Ярослава Замысловатова
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