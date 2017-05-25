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Происшествия
У уборщицы «Газпрома» в Москве украли элитные часы за миллион рублей

У уборщицы «Газпрома» в Москве украли элитные часы за миллион рублей

14:09  25 Мая 2017
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У уборщицы «Газпрома» в Москве украли элитные часы за миллион рублей

Москва, 25 мая. У 54-летней уборщицы Дома приемов «Газпрома» украли 100 тыс. рублей и часы Patek Philippe стоимостью как минимум миллион рублей. Потерпевшая утверждает, что дорогостоящий аксессуар ей подарили, и его цены она не знает.

Злоумышленники проникли в частный дом женщины на территории деревни Сосенки, после чего хозяйка обратилась в полицию. Как сообщает паблик Mash, стоимость украденных у нее элитных часов начинается от миллиона рублей.

Добавим, ранее в СМИ сообщалось о краже у уборщицы «Газпрома» сумки Dior из ее внедорожника Mitsubishi Outlander. Стоимость пропажи женщина оценила в 300 тысяч рублей, однако позднее выяснилось, что подобные модели стоят не менее двух миллионов рублей. Вместе с тем в правоохранительных органах подчеркивали, что стоимость украденной у потерпевшей сумки сильно завышена.

Алексей Громов
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