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Общество
Путин: Российскую государственность невозможно представить без духовного опыта РПЦ

Путин: Российскую государственность невозможно представить без духовного опыта РПЦ

14:23  25 Мая 2017
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Путин: Российскую государственность невозможно представить без духовного опыта РПЦ

Москва, 25 мая. Российскую государственность невозможно представить без духовного и исторического опыта Русской православной церкви (РПЦ). Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Уверен, новый храм Сретенского монастыря станет ярким, притягательным центром религиозной и просветительской деятельности и будет способствовать укоренению в нашем обществе добра, взаимоуважения и примирения», — подчеркнул глава государства на церемонии освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин приложился к мощам святого Николая Чудотворца.

#путин #рф #рпц
Алексей Громов
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