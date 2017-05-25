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Новый фильм украинского режиссера Лозницы про Россию освистали в Каннах

Новый фильм украинского режиссера Лозницы про Россию освистали в Каннах

13:53  25 Мая 2017
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Новый фильм украинского режиссера Лозницы про Россию освистали в Каннах

Канны, 25 мая. Новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы про Россию «Кроткая» весьма холодно был принят на Каннском кинофестивале. Ближе к концу пресс-показа зрители стали открыто выражать свое недовольство — свистеть и кричать «бу».

Критики назвали фильм затянутым и излишне депрессивным. По словам режиссера, на съемки этой картины его вдохновила одноименная повесть Достоевского, однако сюжет рассказывает про современную Россию. Лозница заявил, что пытался изучить менталитет российского общества и менталитет людей, населяющих «эту сюрреалистическую страну».

#лозница
Геннадий Плющев
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